المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية

وقال المندلاوي في تغريدة تابعتها كوردستان 24 : "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاك خطير للسيادة العراقية، وتهديد لارواح المواطنين".

وأضاف: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي ارواح شعبنا من اي اعتداء".