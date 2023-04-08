سیاسة

المندلاوي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية

وقال المندلاوي في تغريدة تابعتها كوردستان 24 : "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاك خطير للسيادة العراقية، وتهديد لارواح المواطنين".
وأضاف: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الاجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي ارواح شعبنا من اي اعتداء".

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