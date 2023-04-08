نيجيرفان بارزاني يجدد دعمه للسوداني ويصف اتفاق تصدير نفط كوردستان بالخطوة الكبيرة

أربيل (كوردستان 24 ) -عدّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، الاتفاق الذي توصلت إليه كل من أربيل وبغداد لاستئناف تصدير نفط الإقليم خطوة كبيرة نحو حل أوسع وأشمل للخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال الاحتفالية الرسمية بالذكرى الـ42 لتأسيس منظمة "بدر" التي أُقيمت مراسمها في بغداد اليوم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته مخاطبا القوى السياسية، إن الوقت مناسب الآن للتفكير في المنجزات التي تم تحقيقها من خلال الوحدة في الفترة التي سبقت سقوط نظام صدام حسين، مردفا بالقول: اشتركنا كلنا في الانتصار، وكلنا وفق مستوى مشاركته يتحمل المسؤولية عن الأخطاء والسلبيات التي رافقت العملية السياسية على مدى الأعوام الـ20 الماضية.

وأكد أنه لم يتم بغاية الآن إصدار العديد من القوانين والتي من الواجب إصدارها، وهي التي تضمن نجاح العراق الجديد واستتباب النظام الاتحادي فيه.

كما أشار رئيس إقليم كوردستان إلى أن "العراق يواجه العديد من التحديات الجديدة محليا وإقليميا لذا من الضروري ألا نترك المشاكل العالقة قائمة لكي نتمكن من مواجهة المشاكل والتحديات الجديدة".

واعتبر نيجيرفان بارزاني "الحل العراقي" للمشكلات هو "الأفضل، قائلا: الحل العراقي سينجح لأنه لدينا أمر مشترك ألا وهو الدستور العراقي".