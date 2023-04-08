سیاسة

الأعرجي في السليمانية على رأس وفد أمني رفيع للاطلاع على حادثة مطار السليمانية".  

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) -توجه مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، اليوم السبت، الى محافظة السليمانية في إقليم كوردستان على رأس وفد أمني رفيع. 

وأفادت أنباء صحفية إن " الاعرجي توجه، قبل قليل، الى السليمانية بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". 

وأضافت أن "عددا من القيادات الأمنية رفيعة المستوى رافقت الاعرجي خلال زيارته"، مبينا أن " زيارة الاعرجي تأتي للاطلاع على حادثة مطار السليمانية".  

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني، بأن طائرة مسيرة بدون طيار كانت تروم استهداف قائد قوات قسد الكوردية السورية مظلوم عبدي ، اثناء تواجده في مطار السليمانية لعودته الى سوريا. 

وتعرض مطار السليمانية، أمس الجمعة، الى قصف تركي بطائرة مسيرة وقعت بالقرب من مبنى المطار، دون وقوع اصابات بشرية.   

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