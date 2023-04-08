مستشار الأمن القومي الأمريكي يرحب باتفاق أربيل وبغداد ويصفه "بالتاريخي"

أربيل (كوردستان 24 ) - رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي بالاتفاق بين أربيل وبغداد لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان ، قائلا إنه سيعزز سيادة العراق واستقلاله.

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ، الجمعة ، في بيان إن أربيل وبغداد توصلا إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان ، مشيرا إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد بشأن تصدير النفط من إقليم كوردستان ، وقال: "نحن نقدر اتفاقية الطاقة بين أربيل وبغداد". ووصف جاك سوليفان الاتفاق بين أربيل وبغداد بأنه "تاريخي" .

وتابع :" يمهد هذا الاتفاق الطريق لاعتماد ميزانية متعددة السنوات في مجلس النواب العراقي ، والاتفاق على قانون النفط والغاز ايضا أجل أستقرار على المدى الطويل .

وذكر البيان أن الحكومة العراقية وقعت اتفاقا غير مسبوق بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجي الفرنسية ، بما في ذلك مشروع للتحكم في غاز الاحتراق واستخدامه في جنوب العراق،وبمجرد تنفيذه سيزيد هذا المشروع التاريخي من إمدادات الكهرباء لصالح الشعب العراقي ، ويعزز الاكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق ، ويقلل من الآثار المناخية الضارة للغاز المحروق في جنوب العراق ، ويسمح بتصدير منتجات الغاز إلى أسواق جديدة.

ولفت سوليفان: "يسعدنا أن تلعب شركات من قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة دورًا مهمًا في هذا المشروع البناء". وتفخر الولايات المتحدة بدعم هذه المشاريع وغيرها من المشاريع الإقليمية والمبادرات الدبلوماسية المستمرة لتعزيز شرق أوسط أكثر استقرارًا وازدهارًا وترابطًا ، مما سيفيد الولايات المتحدة والشعب الأمريكي في نهاية المطاف.

وكان رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف يوم أمس الجمعة 7 نيسان ، هنأ فيها رئيس الوزراء على توقيع اتفاقية تصدير النفط الأخيرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، وعبر عن دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الكامل للاتفاق ، معتبرا أنه انتصار للعراق كله.

من جانبه ، شكر رئيس حكومة إقيلم كوردستان مسرور بارزاني مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية على دعمه وقال إن التقدم المحرز مع الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيضع الأساس لعهد جديد من التنسيق طويل الأمد بين أربيل وأربيل.