دلشاد شهاب : رئيس إقليم كوردستان زار بغداد لغرضين

أربيل (كوردستان 24 ) -أعلن المتحدث بأسم رئاسة إقليم كوردستان أن رئيس الاقليم زار بغداد بناءاً على دعوة لحضور مناسبتين رسميتين وسيعقد سلسلة من الاجتماعات لتعزيز العلاقات.

وقال دلشاد شهاب المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان لكوردستان 24: "كان هناك مناسبتان رسميتان في بغداد تمت دعوة رئيس إقليم كوردستان لحضورهما، الاول الذكرى السنوية 42 لتأسيس منظمة بدر والثانية الذكرى 34 لاستشهاد محمد باقر الحكيم . وستعقد سلسلة اجتماعات مع الرئيس العراقي ، رئيس الوزراء. رئيس القضاء وعدد من القادة السياسيين في الحكومة لتوثيق العلاقات.

وقال شهاب إن "الحكومة العراقية تتكون من ثلاثة أحزاب رئيسية: سنية وشيعية وكوردية ، وهناك اتفاق بين الأحزاب على أجندة الحكومة التي صوت عليها مجلس الوزراء".

وأشار شهاب بوضوح إلى دور رئيس إقليم كوردستان لحل المشاكل القائمة وتقريب الافكار على الصعيد العراقي بشكل عام.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الاقليم :" المهم بالنسبة لنا أننا نعيش في منطقة صراع صراعات في إقليم كوردستان ،ومن المهم أن نشعر بالمسؤولية تجاه سلام واستقرار ورفاهية الشعب كأولوية لنا.

كما لفت أن "رئيس الجمهورية أصدر بيانا رسميا أعربت فيه عن قلقها ودعت إلى إجراء تحقيق بخصوص الحادث.