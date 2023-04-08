رئيس إقليم كوردستان يجتمع في بغداد مع رئيس السلطة القضائية بالعراق

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع رئيس السلطة القضائية في العراق، فائق زيدان، وبحثا آخر المستجدات واتفاق أربيل وبغداد لإعادة تصدير نفط الإقليم.

جاء ذلك، خلال زيارةٍ لنيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اليوم السبت، بناءً على دعوة لحضور مناسبتين رسميتين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب.

واتفق الجانبان علی ٲهمية الدور الإيجابي للسلطة القضائية في تقريب وجهات النظر وحل مشاكل العراق، كما أكدا علی ضرورة دعم الجميع لتنفيذ منهاج الحكومة الفدرالية.

وكانت مستجدات حوار ٲربيل- بغداد لمعالجة المشاكل بينهما، محوراً آخر للاجتماع، بحسب بيانٍ رسمي نشره موقع رئاسة الإقليم.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أكّد أن رئيس الإقليم زار بغداد للمشاركة في الذكرى السنوية 42 لتأسيس منظمة بدر، كذلك حضور الذكرى السنوية الـ 43 لاستشهاد محمد باقر الصدر.