سیاسة

نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق أربيل - بغداد لاستئناف تصدير نفط كوردستان

وشددا بحسب البيان على أن "تأخير تنفيذ الاتفاقية، ستكون له نتائج سلبية على عموم الإيرادات العراقية".
author_image أحمد حاجي
محمد الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني
محمد الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني محمد الحلبوسي اتفاقية أربيل وبغداد استئناف تصدير النفط

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أهمية تنفيذ اتفاقية أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه "في إطار لقاءاته واجتماعاته في بغداد اجتمع نيجيرفان بارزاني، في بغداد قبل ظهر اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي".

وأضاف أن "الجانبين تبادلا الآراء حول مشروع الميزانية العامة للعراق الموجود حالياً في البرلمان للتصويت عليه".

وجاء في البيان "اتفق الجانبان في الرأي، على أهمية إصدار القانون والذي سيكون له دور فعال في تنمية الوضع المالي، وإعادة بدء الأعمال والمشاريع".

وتابع أن "المحور الآخر للاجتماع ناقش اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأكدا على أهمية إكمال الآليات لتنفيذه".

وشددا بحسب البيان على أن "تأخير تنفيذ الاتفاقية، ستكون له نتائج سلبية على عموم الإيرادات العراقية".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، اليوم السبت، بناء على دعوة لحضور مناسبتين رسميتين، بحسب ما أفاد المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب.

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