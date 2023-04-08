أمن

محافظ أربيل يعلن عن توزيع مساعدات على المتضررين في سوق شيخ الله وسورجيان

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محافظ أربيل أوميد خوشناو خلال المؤتمر الصحفي
محافظ أربيل أوميد خوشناو خلال المؤتمر الصحفي
کوردستان أوميد خوشناو منصور بارزاني سوق شيخ الله سوق سورجيان أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو،أنهم سيقدمون المساعدة لتجار سوق "شيخ الله" و"سورجيان" بأربيل واللذين تعرضا لحريق في وقتٍ سابق.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي اليوم السبت، إن التجار هم شريحة لا تعرف الكلل والتعب، وهي محبوبة في المجتمع الكوردي.

وكان حريقُ ضخم اندلع الأربعاء الماضي، في سوق "شيخ الله" و"سورجيان" وسط العاصمة أربيل، أسفر عن خسائر مادية، من دون وقوع خسائر في الأرواح.

وأشار محافظ أربيل في المؤتمر الصحفي الذي حضرته كوردستان 24، إلى أن "القائد منصور بارزاني تبرّع لمساعدة المتضررين من أصحاب المحلات في السوقين (شيخ الله وسورجيان)".

ووجّه خوشناو الشكر إلى قائم مقام المنطقة الوسطى ورئيس بلدية أربيل، البلدية الأولى، الدفاع المدني، مديرية البيئة والخدمات، شرطة الطوارئ وفرق الصحة، الذين عملوا جميعاً كفريقٍ واحد ونجحوا في السيطرة على النيران قبل التسبب بمزيد من الأضرار.

 

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