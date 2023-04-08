السوداني مشيداً بالموازنة العامة للعراق: تمتاز بالجرأة والشجاعة

أربيل (كوردستان 24)- جدّد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، التأكيد على أن الموازنة العامة التي قدمتها الحكومة تمتاز بـ "الجرأة والشجاعة"، وتتضمن خططاً "لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة".

وقال السوداني خلال مشاركته في الذكرى السنوية الـ 43 لاستشهاد محمد باقر الصدر، إن "الحكومة الحالية رسمت منهاجاً للنهوض بكل مفاصل الحياة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

داعياً كافة القوى السياسية في البلاد إلى ضرورة "دعم الحكومة".

وأضاف: "نحن مسؤولون جميعاً لحفظ العراق وثرواته"، مؤكداً: "نواصل الجهود لمنح المزيد من التسهيلات أمام القطاع الخاص لتوفير فرص العمل".

وأشار السوداني إلى أن "حكومتنا ولأول مرة قدمت موازنة لثلاث سنوات"، لافتاً إلى أن "الموازنة جريئة وشجاعة وتتضمن خططاً لتوظيف الأموال بمساراتها الصحيحة".

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 مارس آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023- 2024- 2025.

من جانبه، أنهى مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشاريع الموازنة للسنوات الثلاث آنفة الذكر، بحضور 235 نائباً.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي الذي ترأس الجلسة، اللجنة المالية لإعداد ملاحظاتها على مشروع القانون، لإتمام القراءة الثانية في أسرع وقتٍ ممكن.