"قسد" تقرُّ بوجود قائدها في السليمانية وتؤكّد: تعمّدنا احتواء المعلومات حول استهدافه

أربيل (كوردستان 24)- قال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن المركز الإعلامي لـ (قسد) "تعمّد احتواء المعلومات حول الهجوم التركي على مطار السليمانية أثناء تواجد القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي حتى وصوله إلى مناطق شمال وشرق سوريا بشكل آمن".

وكانت "قسد" نفت أمس الجمعة الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلامٍ عربية حول استهداف القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مدينة السليمانية.

مؤكّدةً حينها أن القائد العام "على رأس عمله الآن"، معتبرةً أن "الهدف من نشر هكذا أخبار هو الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كوردستان العراق".

تأكيدات "قسد" بوجود قائدها مظلوم عبدي في السليمانية ونجاته من محاولة اغتيال، تأتي بعد ساعاتٍ من تصريحٍ للمتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، العقيد جو بوتشينو، أكّد أن أفراد من الجيش الأميركي كانوا يرافقون "عبدي" خلال استهداف موكبه قرب مطار السليمانية.

وكانت مديرية مطار السليمانية الدولي، أعلنت أمس الجمعة، أن انفجاراً وقع قرب سياج المطار في الساعة 4:18 من مساء اليوم الجمعة 7 نيسان أبريل 2023، دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

في وقتٍ ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نجا من محاولة اغتيال في مطار السليمانية الدولي.

من جهتها، قالت قناة "روسيا اليوم" نقلاً عن مصادر، أن "طائرتان تركيتان كانتا تراقبان مظلوم عبدي أثناء وجوده في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان".

وأضافت أن "الطائرتين المسيرتين وجهتا ضربتين بالقرب من المروحية التي تقل مظلوم عبدي على حدود مطار السليمانية".

وبشأن عدم توجيه الضربة مباشرة له، أشارت المصادر ذاتها، إلى أن "وجود شخصيات أجنبية، حالت دون اغتياله، ووجهت ضربات تحذيرية فقط".