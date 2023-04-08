مجتمع

الرئيس بارزاني يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة

آمل أن تكون هذه المناسبة مدعاة لتعزيز أواصر الأخوة والوحدة بين جميع القوميات والأديان في منطقتنا.
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني بيان تهنئة عيد القيامة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت، المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم بحلول عيد القيامة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد للسيد المسيح (عليه السلام )، أتقدم بأحر التهاني لأخواتنا وإخواننا المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

آمل أن تكون هذه المناسبة مدعاة لتعزيز أواصر الأخوة والوحدة بين جميع القوميات والأديان في منطقتنا.

وأتمنى السلام والسعادة والفرح لجميع أخواتنا وإخواننا المسيحيين بمناسبة عيدهم.

عيد سعيد مبارك وكونوا بخير وسعادة.

مسعود بارزاني

8 نيسان 2023

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