مجتمع

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسيحيين بحلول عيد القيامة

بهذه المناسبة السعيدة، آمل أن تترسخ ثقافة التعايش والتكاتف والوئام بين مختلف مكونات شعب كوردستان والبشرية عامة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني بيان تهنئة عيد القيامة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 8 نيسان (أبريل) 2023، جميع المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد القيامة.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى عموم المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، مع أطيب التمنيات إلى المحتفلين بقضاء أيام العيد وعطلته في ظل أجواء زاخرة بالطمأنينة والبهجة والسرور.

وبهذه المناسبة السعيدة، آمل أن تترسخ ثقافة التعايش والتكاتف والوئام بين مختلف مكونات شعب كوردستان والبشرية عامة، وأن يعم الأمن والاستقرار العالم قاطبة.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

08 نيسان 2023

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