زيدان: هناك نوايا حسنة بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، إن هناك نية إيجابية بين حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية لحلّ المشاكل العالقة.

مؤكّداً في الوقت ذاته، أن تلك النية الحسنة بين الجانبين "توّجت باتفاقٍ بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وخلال وجوده في العاصمة أربيل، اليوم السبت، أشار زيدان في تصريحٍ صحفي لعدة وسائل إعلام كوردية، منها كوردستان 24، إلى أن زيارته تأتي بهدف "حل القضايا القانونية ودعم المجلس القضائي".

ولفت رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وجود نية حسنة بين أربيل وبغداد، والاتفاق الأخير بين الجانبين بشأن مسألة صادرات النفط من إقليم كوردستان يعكس تلك النية".

في غضون ذلك، وردّاً على سؤال مراسل كوردستان 24 حول توقيت تطبيق المادة 140، قال زيدان: "سنناقش المادة 140 من الدستور الخاصة بمناطق الصراع في وقت آخر".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اجتمع مع رئيس السلطة القضائية في العراق، فائق زيدان، وبحثا آخر المستجدات واتفاق أربيل وبغداد لإعادة تصدير نفط الإقليم.

واتفق الجانبان علی ٲهمية الدور الإيجابي للسلطة القضائية في تقريب وجهات النظر وحل مشاكل العراق، وأكدا علی ضرورة دعم الجميع لتنفيذ منهاج الحكومة الاتحادية.