تعليقاً على استهداف مطار السليمانية.. علاوي يدعو للحفاظ على سيادة العراق وهيبته

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، أن الانفجار الذي حصل أمس في السليمانية "يؤكد مجدداً حجم التدخلات الخارجية في العراق".

وقال علاوي في منشورٍ على الفيسبوك: "في الوقت الذي ندين ونستنكر هذا الاعتداء، فإننا نرفض رفضاً قاطعاً أن يتم استخدام الاراضي العراقية ساحةً لتصفية الحسابات".

إلى ذلك، دعا رئيس ائتلاف الوطنية لاتّخاذ "إجراءات حقيقية تحفظ هيبة العراق وسيادته"، في إشارةٍ إلى الهجماتٍ التركية التي تستهدف أراضي إقليم كوردستان.

وكانت مديرية مطار السليمانية الدولي، أعلنت أمس الجمعة، عن وقوع انفجارٍ قرب سياج المطار، تسببت بوقوع أضرارٍ مادية.

وفي الوقت الذي لم تكشف مديرية المطار عن حقيقة الهجوم، قالت وسائل إعلام محلية أن طائراتٍ مسيّرة تركية استهدفت موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، بمحيط المطار.

في سياقٍ متصل، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، العقيد جو بوتشينو، إن أفراداً من الجيش الأميركي كانوا يرافقون قائد "قسد" خلال استهداف موكبه قرب مطار السليمانية.

من جانبها، نفت قوات سوريا الديمقراطية حادثة استهداف قائدها، قبل أن تعود اليوم السبت، وتؤكّد أن مظلوم عبدي كان متواجداً في مطار السليمانية لحظة الهجوم.