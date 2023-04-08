نيجيرفان بارزاني والسوداني يؤكّدان على التعاون المشترك بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني على التعاون المشترك بين أربيل وبغداد، وذلك خلال اجتماعٍ جمعهما في العاصمة العراقية اليوم السبت.

وجدّد نيجيرفان بارزاني دعم إقليم كوردستان لرئيس الحكومة العراقية وتنفيذ المنهاج الحكومي والاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة.

من جانبه، قدم السوداني شكره لدور نيجيرفان بارزاني وجهوده الحثيثة لتقريب الأطراف وحلحلة المشاكل، مؤكّداً في الوقت ذاته على أهمية استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحلّ المشاكل العالقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان علی ضرورة تنفيذ اتفاقية البدء بإعادة تصدير نفط ٳقليم كوردستان ودعم الأطراف السياسية في مجلس النواب لعبور قانون الميزانية العامة للعراق.

ووصل اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الـ 43 لاستشهاد محمد باقر الصدر، كذلك المشاركة في الذكرى الـ 42 لتأسيس منظمة بدر.

ودعا نيجيرفان بارزاني خلال كلمةٍ له في سنوية محمد باقر الصدر، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى فتح باب حوار جديد مع الأطراف والقيادات السياسية كافة، "من أجل ترسيخ النظام السياسي وتعزيز الحركة الإصلاحية والحلول العراقية داخل العراق".

كما دعا الأمين العام وقادة حزب الدعوة، إلى القيام معاً بدورٍ فعال "في تصحيح أخطاء الماضي وحلحلة المشاكل كافة، بغية تعزيز الثقة بين مكونات شعب العراق وتقوية النظام الديمقراطي وترسيخ الفدرالية، كما ينص عليه الدستور العراقي".