الدفاع اليونانية: نرغب باستمرار التقارب مع أنقرة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس عن رغبته في استمرار التقارب في العلاقات التركية - اليونانية.

وفي تصريح لصحيفة تانيا اليونانية، قال باناجيوتوبولوس أنه حظي بـ"ضيافة ممتازة، وجو عائلي صادق وإيجابي" في زيارته لتركيا الثلاثاء الماضي.

وصرح باناجيوتوبولوس أنه التقى وزير الدفاع خلوصي أكار لتحسين أجواء العلاقات الثنائية.

وأشار باناجيوتوبولوس إلى أن زيارة الثلاثاء كانت أول زيارة لوزير دفاع يوناني إلى تركيا منذ 20 عاماً.

وبين أنه تم التطرق خلال لقاءه مع أكار إلى الحاجة إلى تهدئة التوتر على طاولة المفاوضات، والحد من المناورات خارج المناورات الدولية المحددة مسبقاً.

وأكد الوزير اليوناني أنه يمكن زيادة التعاون بين البلدين في مكافحة مشاكل مثل تغير المناخ، والحرائق، والزلازل.

ولفت إلى أن كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط فبراير الماضي، أوجدت "نافذة من الفرص" فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ، مؤكداً بالقول: "نحن بحاجة إلى الاستفادة من هذه الفرصة".

وزار باناجيوتوبولوس ولاية هطاي التركية الثلاثاء الماضي بدعوة من نظيره أكار.

وفي 6 شباط فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن آلاف القتلى ودمار كبير.​​​​​​​​​​​​​​

المصدر: وكالة الأناضول