أمن

عودة أكثر من 30 طفلاً أوكرانياً إلى بلادهم بعد أن رحّلتهم روسيا خلال الحرب

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الصراع في أوكرانيا (وكالات)
الصراع في أوكرانيا (وكالات)
العالم أوكرانيا روسيا موسكو كييف

أربيل (كوردستان 24)- عاد أكثر من 30 طفلاً إلى أُسرِّهم في أوكرانيا بعد عملية طويلة لإعادتهم من روسيا التي كانت رحّلتهم من مدنهم التي خضعت لسيطرة موسكو أثناء الحرب.

وتُقدر كييف أن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا منذ بدء الحرب في شباط من العام الماضي. ونددت أوكرانيا بذلك باعتباره عمليات ترحيل غير قانونية.

وتنفي موسكو، التي تسيطر على أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا، خطف الأطفال وتقول إنهم نُقلوا بعيداً حفاظاً على سلامتهم.

وقال مؤسس منظمة (أنقذوا أوكرانيا الإنسانية) ميكولا كوليبا: "الآن تقترب مهمة الإنقاذ الخامسة من نهايتها. كانت مهمة خاصة فيما يتعلق بعدد الأطفال الذين استطعنا إعادتهم، وأيضا بسبب تعقيدها".

وساعدت المنظمة ذوي هؤلاء الأطفال الأوكرانيين في النواحي اللوجستية والنقل والتخطيط اللازم للشروع في رحلة طويلة لجلب أطفالهم وإعادتهم.

 

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