سیاسة

واشنطن تدعو بكين الى "ضبط النفس" إثر بدئها مناورات عسكرية في مضيق تايوان

وأضاف المتحدث "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار".
author_image أحمد حاجي
مضيق تايوان - الصورة أرشيفية
مضيق تايوان - الصورة أرشيفية
العالم واشنطن بكين مناورات عسكرية مضيق تايوان

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة السبت الصين إلى "ضبط النفس" بعد بدئها مناورات عسكرية في محيط تايوان، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للوفاء بالتزاماتها الأمنية في آسيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "قنوات اتصالنا مع جمهورية الصين الشعبية ما زالت مفتوحة، وندعو دائماً إلى ضبط النفس وعدم تغيير الوضع القائم".

وأضاف المتحدث "نحن واثقون بأن لدينا الإمكانات والقدرات الكافية في المنطقة لضمان السلام والاستقرار"، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تتابع "ما تقوم به الصين من كثب".

وبدأت الصين السبت في مضيق تايوان تدريبات على "تطويق كامل" للجزيرة، كما ذكر التلفزيون الحكومي، في اليوم الأول من مناورات عسكرية تستمر حتى الاثنين.

وتأتي هذه التدريبات العسكرية في أجواء من التوتر مع الجزيرة بعد اجتماع رئيستها تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في الولايات المتحدة.

ورداً على ذلك، توعدت بكين على الفور باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية".

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