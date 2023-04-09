ريال مدريد يسقط على أرضه ويبتعد عن سباق لقب الدوري الإسباني

أربيل (كوردستان24)- سجل ريال مدريد خسارة مدوية أمام ضيفه فياريال 2-3 ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، تكون قد أبعدته نهائيا عن سباق اللقب إذ تجمد رصيده عند 59 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يستقبل جيرونا الإثنين. ويخوض "النادي الملكي" الثلاثاء مباراة حامية أمام تشلسي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقبل أربعة أيام من الموقعة القارية أمام تشلسي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قرر مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة المخضرمين لوكا مودريتش وتوني كروس، وزج بالثلاثي ماركو أسنسيو وأورليان تشواميني ودانيال سيبايوس في الوسط، فيما حمل كريم بنزيمة (خرج في الدقيقة 59) شارة القيادة بعدما تألق في الفترة الأخيرة بتسجيله ثلاثية مرتين في مباراتين تواليا أمام بلد الوليد 6-صفر في الدوري وغريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة أخرجته من نصف نهائي الكأس المحلية.

أربك أسنسيو دفاع فياريال بعدما راوغ داخل المنطقة ومرر إلى فينيسوس جونيور على اليسار ليعيدها الأخير للإسباني إلا أن تسديدته اصطدمت بالمدافع توريس وخدعت حارسه خوسيه رينا (16). وأدرك الضيف التعادل بعد تمريرة من لو سيلسو إلى صامويل شوكويزي الذي تخلص من ناتشو وسدد كرة بقدمه اليسرى في شباك الحارس تيبو كورتوا (39).

ومع بداية الشوط الثاني، تقدم ريال بهدف فينيسيوس جونيور الذي تخلص من شوكويزي وعيسى ماندي ليسدد في المرمى على يمين الحارس (48)، قبل أن يفرض البديل خوسيه موراليس التعادل مجددا بعد 3 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب (70). ووجه شوكويزي الضربة القاضية لريال بتسجيله الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية العليا (80).

طالب ريال بركلة جزاء بعدما اخترق البديل إدواردو كامافينغا منطقة جزاء فياريال لتصطدم الكرة بيد ماندي الذي كان على الأرض، إلا أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" للعودة عن قراره باحتساب الركلة (85).