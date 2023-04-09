إنهاء توتر بين سرايا الصدر وكتائب "حزب الله" كاد يفجّر صداماً مسلحاً جنوبي بغداد

أربيل (كوردستان 24 ) -شهدت العاصمة بغداد، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، انتشاراً واسعاً لمقاتلي "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر مستعرضين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ارتال كبيرة بعد توتر حصل بينهم وبين كتائب "حزب الله".

وأفادت مصادر صحفية ، بأن التوتر حصل بين الجانبين بسبب خلافات على قطعة أرض ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر أن قوة من سرايا السلام توجهت إلى من مدينة الشعلة الى منطقة الدورة حاملين معهم مختلف الاسلحة، مشيرا إلى أن الوضع بات تحت السيطرة في الوقت الراهن بعد وصول قوة من الشرطة الاتحادية التي قامت بتهدئة الوضع.

في غضون ذلك قال أنصار الصدر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "ما حدث في (اليوسفية) أو (الدورة) يعود إلى أن هناك قطع أراضٍ اشترتها (سرايا السلام) لبناء بيوت لأسر الضحايا من مقاتليها (عرين الأكرمين) إلا أن قوة من كتائب (حزب الله) تمركزت فيها مؤخراً".

وبحسب الرواية الصدرية فإن قوة من السرايا من جانب الكرخ في بغداد تحديدا توجهت إلى تلك الأراضي واخذت تعهداً من الكتائب بالانسحاب بعد عيد الفطر.