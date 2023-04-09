معلنة حالة التأهب القصوى.. الدفاع التايوانية ترصد 9 سفن حربية و58 طائرة صينية

أربيل (كوردستان 24 ) - ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، الاحد، أن الصين تواصل تدريباتها العسكرية بالقرب من تايوان وأرسلت عدة طائرات مرة أخرى اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان أن "تايوان تراقب أيضا الأنشطة الصاروخية للصين وأن قوات الدفاع الجوي التايوانية على درجة عالية من اليقظة".

وفي وقت سابق قالت الوزارة إنها رصدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 طائرة للقوات الجوية الصينية وتسع سفن من قوات البحرية حول الجزيرة. وبدأت الصين اليوم الثاني لها من المناورات التي تستمر ثلاثة أيام.

وأفادت "رويترز" عن قيام الجيش الصيني بمحاكاة لشن ضربات دقيقة على تايوان في ثاني أيام التدريبات العسكرية حول الجزيرة، وعلى الناحية الأخرى قالت وزارة الدفاع التايوانية بأن عدة طلعات جوية من جانب الصين نُفذت وأن تايوان تراقب القوات الصاروخية الصينية عن كثب. وتزعم الصين أن تايوان (المستقلة) هي مقاطعة صينية وجزء من أراضيها وأعلن الصين في وقت سابق عن توتر عنيف في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عند زيارة وفد دبلوماسي أمريكي على رأسه نانسي بيلوسي إلى شبه جزيرة تايوان في 15 أغسطس الماضي. واستمرت هذه التوترات مع إشارات صينية مستمرة على أن ضمّ شبه جزيرة تايوان إلى الأراضي الصينية مسألة وقت.

على الناحية الأخرى تدعم الولايات المتحدة استقلالية جزيرة تايوان وقد أعلنت الإدارة الأمريكية عن قدرتها على حماية تايوان حال التعرض لأي هجوم عسكري.

المصدر: وكالات