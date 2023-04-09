الأنواء الجوية تنشر تقريراً حول الأمطار المتوقع هطولها الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- نشرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تقريراً حول الأمطار المتوقع هطولها خلال الأسبوع الحالي، فيما حذرت من سيول في الأقسام الشرقية.

وذكر بيان للهيئة، أن "قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ‏إحدى تشكيلات وزارة النقل ، اصدر اليوم ، تقريره الخاص بتأثر البلاد ولمدة ثلاثة ايام ابتداءً من يوم غد الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي المتوقعة لتساقط الامطار على البلاد".

وأوضح التقرير، أن "البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة تأثرها بمنخفض جوي ناتج من اندماج إمتداد منخفضين جويين احدهما قادم من البحر المتوسط والاخر من البحر الاحمر ليكون الطقس في البلاد يوم غد الثلاثاء في المناطق كافة غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة نهارا وتكون رعدية أحيانا في الاقسام الغربية من البلاد ( الرمادي، النجف)".

وأضاف أن "طقس البلاد سيشهد تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة نهارا تكون رعدية أحيانا في اجزاء من المنطقة الشمالية ( موصل ، دهوك ) ثم تشمل جميع مناطق العراق ومن ضمنها العاصمة بغداد ليلًا فضلًا عن تساقط الحالوب في بعض الاماكن ،ودرجات الحرارة تكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلًا في المنطقة الجنوبية".

واشار التقرير، الى أن "يوم الأربعاء يكون تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية وفي الوسطى والجنوبية تكون الامطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وغزيرة في ( بغداد ، تكريت ، ديالى ، رمادي ،كربلاء )وحدوث عواصف رعدية في بعض الأقسام الشرقية من البلاد (الكويت ،العمارة)".

وتابع أن "يوم الخميس سيكون طقس المناطق كافة غائماً وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون أحيانا رعدية في الأقسام الشرقية و يتحسن الطقس تدريجيا".