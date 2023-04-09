سیاسة

"الديمقراطي الكوردستاني" يحدّد مرشّحيه لعضوية مجلس مفوّضية الانتخابات

author_image Kurdistan24 اربیل
13 أبريل نيسان الجاري الموعد النهائي لتقديم أسماء المرشحين
13 أبريل نيسان الجاري الموعد النهائي لتقديم أسماء المرشحين
کوردستان إقليم كوردستان انتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت دائرة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنه من المقرر أن يعلن الحزب، اليوم الأحد، عن أسماء مرشحيه لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات وتقديمها للبرلمان.

وقال المتحدّث باسم دائرة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوار محمد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، من المقرّر تحديد أسماء المرشحين اليوم، وتقديمها للبرلمان خلال هذا الاسبوع.

وكان برلمان إقليم كوردستان حدد في وقتٍ سابق، يوم الـ 13 أبريل نيسان الجاري موعداً نهائياً لتقديم أسماء المرشحين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف