"الديمقراطي الكوردستاني" يحدّد مرشّحيه لعضوية مجلس مفوّضية الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت دائرة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أنه من المقرر أن يعلن الحزب، اليوم الأحد، عن أسماء مرشحيه لعضوية مجلس مفوضية الانتخابات وتقديمها للبرلمان.

وقال المتحدّث باسم دائرة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوار محمد، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، من المقرّر تحديد أسماء المرشحين اليوم، وتقديمها للبرلمان خلال هذا الاسبوع.

وكان برلمان إقليم كوردستان حدد في وقتٍ سابق، يوم الـ 13 أبريل نيسان الجاري موعداً نهائياً لتقديم أسماء المرشحين.