السوداني يؤكد ضرورة تبادل الخبرات مع السودان في مجال تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب مع السودان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد والوفد المرافق له".

وأضاف أن "الوزير الضيف نقل تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني".

وتابع "وجرى خلال اللقاء التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها".