سیاسة

السوداني يؤكد ضرورة تبادل الخبرات مع السودان في مجال تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب

وأضاف أن "الوزير الضيف نقل تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".
author_image أحمد حاجي
العراق السوداني استقبال وفد السودان تجارة المخدرات مكافحة الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب مع السودان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير الداخلية في جمهورية السودان، عنان حامد والوفد المرافق له".

وأضاف أن "الوزير الضيف نقل تحيات حكومة جمهورية السودان، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الثقافية والتعليمية وتعزيز التعاون الأمني".

وتابع "وجرى خلال اللقاء التأكيد على تبادل الخبرات في مجال الحد من تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب، وكذلك تبادل الفرص التدريبية بين كليات الشرطة في كلا البلدين، وبما يسهم في تعزيز القدرات الأمنية لقوات الشرطة، ورفع مستوى أدائها".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف