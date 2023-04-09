أمن

مجلس الاستخبارات الوطني العراقي يؤكد على الاستمرار بملاحقة الجماعات الإرهابية

وتابع أن "المجلس ناقش الخطط والمهام المرسومة للأجهزة الأمنية والاستخبارية".
author_image أحمد حاجي
العراق مجلس الاستخبارات الوطني العراقي ملاحقة الجماعات الإرهابية تجفيف مصادر تمويلها

أربيل (كوردستان 24)- أكد مجلس الاستخبارات الوطني العراقي، اليوم الأحد، على الاستمرار بملاحقة الجماعات الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ترأس اليوم اجتماعاً لمجلس الاستخبارات الوطني، بحضور أعضاء مجتمع الاستخبارات والقيادات الاستخبارية".

وأضاف أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وشدد على أهمية الاستمرار بملاحقة الجماعات الإرهابية، وعدم التراخي في أمن الوطن والمواطن، وكذلك متابعة مصادر تمويل الإرهاب (البشرية والمالية والإعلامية)، لتجفيفها وقطع أوصالها".

وتابع أن "المجلس ناقش الخطط والمهام المرسومة للأجهزة الأمنية والاستخبارية، من أجل تقييمها وتحديثها، بما يتماشى ومتطلبات تحقيق أعلى نسب الأمن والاستقرار في البلاد".

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