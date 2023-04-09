الاستجابة الأممية للوضع الإنساني في شمالي سوريا تتراجع بشكلٍ كبير

أربيل (كوردستان 24)- تراجع عدد شاحنات الإغاثة الأممية المارة من المعابر الحدودية إلى شمالي سوريا خلال الأشهر الماضية.

وقالت منظمة "منسقو استجابة سوريا"، إن ثمة عجزاً كبيراً في الاستجابة الأممية تجاه الوضع الإنساني في الشمال السوري خلال الأشهر الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المنظمة في بيانٍ، إلى انقضاء 3 أشهر من أصل 6 فقط من صلاحية قرار الأمم المتحدة رقم 2672/2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وذكر البيان أن هناك ضعفاً كبيراً في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من جانب وكالات الأمم المتحدة، إذ لم تتجاوز نسبة الاستجابة 14.3%، في حين بلغت نسبة الاستجابة في قطاع المياه 18.4% من إجمالي الاحتياجات.

كما تقلصت المساعدات الغذائية إلى 33.7%، في حين تقلصت مساعدات قطاع الصحة إلى 27.5%.

وأضاف بيان المنظمة السورية أن قطاع المخيمات لم يحقق أيضاً الاستجابة المرجوة لإغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني، مع ارتفاع أعداد النازحين بسبب زلزال السادس من شباط الماضي.