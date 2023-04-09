مجتمع

بتوجيه من رئيس حكومة كوردستان.. إطلاق حملة مصادرة السلاح غير المرخص في قضاء خبات بأربيل

وكثيراً ما عبّر مواطنو هذا القضاء عن احتجاجهم على انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص
author_image أحمد حاجي
کوردستان حكومة إقليم كوردستان وزارة الداخلية مصادرة السلاح غير المرخص قضاء خبات

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبمتابعة من وزير الداخلية ريبر أحمد، باشرت وزارة داخلية الإقليم اليوم الأحد، بإطلاق حملة وإقامة عدد من نقاط التفتيش لمصادر السلاح غير المرخص في قضاء خبات التابع لأربيل.

والحملة التي يتابعها وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ستستمر عدة أيام، وستصادر أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن سيارات تحمل لوحات ترخيص مزورة.

وتأتي هذه الحملة، بعد اندلاع اقتتال بين عائلتين قبل عدة أيام في القضاء، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، نتيجة مشكلة اجتماعية.

وكثيراً ما عبّر مواطنو هذا القضاء عن احتجاجهم على انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص، وطالبوا من حكومة إقليم كوردستان بالاستيلاء عليه ومصادرته.

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