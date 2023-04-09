فيديو قطة المسجد.. الشيخ الجزائري يكشف حقيقة ما جرى في صلاة التراويح

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الإمام الجزائري، وليد مهساس، الذي خطف أنظار الملايين حول العالم بعد اعتلاء قطة كتفه خلال صلاة التراويح، أن الفيديو كان عفوياً تماماً.

وأصبح مقطع الفيديو الذي التُقِط بأحد مساجد ولاية برج بوعريريج الجزائرية، مادة تناولتها وسائل الإعلام العالمية، بعدما أظهر "مهساس" رفقاً مدهشاً بالقطة التي داعبته قبل أن تنصرف بسلام.

"مهساس" الذي يمارس عمله صباحاً استاذاً بكلية الحقوق في جامعة البشير الإبراهيمي، وإماماً وخطيباً بالمساجد في المساء، قال "البث المباشر لصلاة التراويح يجرى يومياً منذ أول أيام شهر رمضان المبارك، حتى ظهرت هذه القطة ودخلت إلى المسجد، لتصعد فوق ذراعي وتبعث رسالة للعالم كله بأن الإسلام دين تسامح".

وتابع: "الحيوانات أيضاً تخشع أمام كلام الله وتلاوة القرآن الكريم أو الصلاة، فالقطة كانت تشعر بأن وقت نزولها من فوق ذراعي قد حان، حين انتهيت من قراءة الآية القرآنية، وجاء موعد الركوع"، بحسب سكاي نيوز.

وبعد انتشار الفيديو الذي لاقى استحسان الملايين، كرّمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، الإمام وليد مهساس.

وتطرقت منابر دولية إلى حادثة القطة التي قفزت إلى كتف الإمام الجزائري، فواصل صلاته، واحتضنها، دون أن يقوم بإبعادها، في مشهدٍ لقي تفاعلاً واسعاً.

وأعرب الشيخ الجزائري عن السعادة الغامرة التي تملأ قلبه منذ انتشار الفيديو الشهير لقطة صلاة التراويح، "كوني أشعر بمدى أهمية نشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي حول العالم".