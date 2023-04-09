أمن

النزاهة تضبط عمليات فساد بأكثر من ملياري دينار في كهرباء البصرة

author_image Kurdistan24 اربیل
العراق النزاهة هيئة النزاهة فساد البصرة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية فساداً مالياً بأكثر من ملياري دينار، في أحد مشاريع الكهرباء بمحافظة البصرة العراقية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إنها "نفّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات فسادٍ ماليٍّ في إحالة مشاريـع وعمليَّات صـرفٍ وهميَّةٍ في الشـركة العامَّة للطاقة الكهربائـيَّة في البصرة".

وأشارت في بيانٍ لها، الأحد،  إلى "كشفها فساداً ماليّاً بقيمة (2,133,525,000) دينار في إحالة مشاريع في الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - المنطقة الجنوبيَّة بأسلوب الدعوة المُباشرة".

وأوضح البيان الذي تابعته كوردستان24، أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، "ضبطت أوليَّات عقود التجهيز، وتمَّت الإحالة إلى شركتين تخصَّان أحد مُديري محطات الكهرباء في البصرة".

وأضاف البيان، أنَّ "ملاكات المديريَّة التي انتقلت إلى الشركة العامَّة لنقل للطاقة الكهربائيَّة - شبكات شمال البصرة، تمكَّنت من ضبط (7) مُستندات ومعاملات صرف مبالغ الصيانة والمعدَّات، وتأجير عجلاتٍ أهليَّةٍ، وصرف مبالغها؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّـةٍ".

في السياق نفسه، كشفت الهيئة أن"فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في معمل تسجيل المركبات في مُديريَّة المرور في المحافظة".

 لافتةً في الوقت ذاته، إلى "ضبط (4) مُعقِّبين، بينهم اثنان من مُنتسبي المُديريَّة وبحوزتهم مُعاملات نقل ملكيَّة عجلاتٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ".

مشيرةً إلى "تنظيم محاضر أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف