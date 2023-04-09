النزاهة تضبط عمليات فساد بأكثر من ملياري دينار في كهرباء البصرة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية فساداً مالياً بأكثر من ملياري دينار، في أحد مشاريع الكهرباء بمحافظة البصرة العراقية.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إنها "نفّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات فسادٍ ماليٍّ في إحالة مشاريـع وعمليَّات صـرفٍ وهميَّةٍ في الشـركة العامَّة للطاقة الكهربائـيَّة في البصرة".

وأشارت في بيانٍ لها، الأحد، إلى "كشفها فساداً ماليّاً بقيمة (2,133,525,000) دينار في إحالة مشاريع في الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - المنطقة الجنوبيَّة بأسلوب الدعوة المُباشرة".

وأوضح البيان الذي تابعته كوردستان24، أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، "ضبطت أوليَّات عقود التجهيز، وتمَّت الإحالة إلى شركتين تخصَّان أحد مُديري محطات الكهرباء في البصرة".

وأضاف البيان، أنَّ "ملاكات المديريَّة التي انتقلت إلى الشركة العامَّة لنقل للطاقة الكهربائيَّة - شبكات شمال البصرة، تمكَّنت من ضبط (7) مُستندات ومعاملات صرف مبالغ الصيانة والمعدَّات، وتأجير عجلاتٍ أهليَّةٍ، وصرف مبالغها؛ بناءً على وصولاتٍ وهميَّـةٍ".

في السياق نفسه، كشفت الهيئة أن"فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في معمل تسجيل المركبات في مُديريَّة المرور في المحافظة".

لافتةً في الوقت ذاته، إلى "ضبط (4) مُعقِّبين، بينهم اثنان من مُنتسبي المُديريَّة وبحوزتهم مُعاملات نقل ملكيَّة عجلاتٍ دون وكالةٍ رسميَّةٍ".

مشيرةً إلى "تنظيم محاضر أصوليَّـةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق الناصريَّـة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".