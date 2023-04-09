سیاسة

المالية النيابية تحدّد موعد التصويت النهائي على موازنة 2023

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عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي
العراق معين الكاظمي العراق البرلمان العراقي الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أن موعد التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن "اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية".

وأضاف أن "هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة مع الأخذ بكل الملاحظات"، مشيراً إلى أن "هناك اعتراضاً على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ 15 محافظة والتي تعتبر قليلة".

وأكّد أن "هناك مبلغاً متبقياً من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصة لوزارات  إلى المحافظات".

ولفت الكاظمي في الوقت ذاته إلى أن "الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال: "عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو 70 دولاراً، كونه جيد ويمكن الاعتماد عليه".

وتابع: "لا توجد هناك زيادة على أسعار البنزين والكاز المنتج داخلياً، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر".

 

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