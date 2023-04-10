الجالية الكوردية تشكل إتحاداً فيدراليا في جنوب روسيا

أربيل (كوردستان 24 ) - إجتمعت الجالية الكوردية في ستافروبول بروسيا بهدف توحيد الجمعيات والمنظمات الكوردية في جنوب روسيا لتشكيل اتحاد فيدرالي موحد في جنوب روسيا.

وحضر اللقاء رئيس الجالية الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق ورئيس الجمعية الايزيدية في كوباني ونائب وزير شؤون القوميات في المنطقة. وتريد هذه المنظمات الحفاظ على لغتها وهويتها الوطنية في المناطق الجنوبية من روسيا من خلال العمل المشترك.

وقالت ممي ماموي ، رئيسة الجالية الكوردية في الاتحاد السوفيتي السابق وآسيا ، لكوردستان 24: "الشيء المهم في المؤتمر هو أننا نعمل معًا ونكون أقوياء معًا".

لعبت الجالية الكوردية بمختلف شرائحها ومكوناتها دورًا مهمًا في الحفاظ على الهوية القومية الكوردية في الماضي ، والآن يريدون أن يخدموا جنبًا إلى جنب لخدمة اللغة والثقافة الكوردية.

وقالت الناشط والمشارك في المؤتمر كلم ساديكفنا نادروفا "أنا مدرس لغة كوردية،أريد أن يتكلم أولادي وأحفادي وجميع الأطفال الكورد الكردية".

وشارك نائب وزير خارجية منطقة ستافريبول في الاجتماع وأعرب عن سعادته ودعمه للجالية الكوردية .

وقال: "من المهم بالنسبة لنا أن يعقد هذا الاجتماع في منطقة ستافروبول لأن منطقتنا معروفة بأنها مكان للصداقة والسلام ووحدة الأمم. وسوف ندعم إنشاء هذه المنظمة الجديدة" ،مشيرا "قوتنا هي في ظل وجود التعددية العرقية في المنطقة.

وناقش المشاركون في الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بالجالية الكوردية في روسيا ، واتفق ممثلو ورؤساء الجمعيات على توحيد منظمات جنوب روسيا لخدمة لغتهم وهويتهم الوطنية.