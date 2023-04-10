أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني والمدير العام لدائرة الخليج في الوزارة، علي رضا عنياتي، إنه "بناء على اتفاقية النقل الجوي تقرر استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وهو ما يمكن تعريفه بأنه تواصل الرعايا في إطار العلاقات بين إيران والسعودية".

وأكد عنياتي، أن "وفداً إيرانياً في وزارة الخارجية أنهى استعدادته واتخذ إجراءاته التنفيذية للتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع".

وأضاف، "أجرينا مشاورات أولية مع السعودية وأن الوفد سيتوجه على شكل وفدين منفصلين أحدهما سيستقر في جدة والآخر في الرياض"، مبيناً، أن "هناك استعدادات لإعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة".

يذكر، أن فريقاً تقنياً سعودياً وصل إلى إيران، للتحضير لإعادة افتتاح السفارة السعودية في طهران، والقنصلية في مشهد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن "وصول الفريق التقني السعودي إلى طهران، هو إنفاذ للاتفاق الثلاثي المشترك لكل من السعودية وإيران والصين".

وفي وقت سابق، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

يذكر أن إيران والسعودية أعلنتا في 10 آذار الحالي، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين، وذلك استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.