"كهرباء كوردستان" تعلن استعدادها لمواجهة أي طارئ بسبب موجة الأمطار القادمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان عن استعداد فرقها الميدانية للتعامل مع أي طارئ بسبب موجة الأمطار خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك، تزامناً مع تنبؤاتٍ لمديرية الأرصاد الجوية والزلازل في الإقليم باحتمالية تعرّض المنطقة لموجةٍ من الهطولات المطرية خلال الاسبوع الجاري، مع توقّعاتٍ بارتفاع منسوب المياه في بعض الأحياء.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، الاثنين، إن فرق الطوارئ التابعة لها، خاصة الطاقم الفني في قسم الإصلاح والخدمة "في حالة تأهّبٍ قصوى للتعامل مع أيّ طارئ".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان24، أن فرق الطوارئ "ستكون جاهزة لإصلاح أية مشاكل للتيار الكهربائي تحدث بسبب الأمطار أو الفيضانات".

في غضون ذلك، دعت وزارة الكهرباء طواقهما الفنية ضمن فرق الطوارئ إلى "مراعاة إجراءات السلامة المهنية"، كما دعت المواطنين إلى التعاون معها.