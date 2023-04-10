إقليم كوردستان على موعدٍ مع هطولاتٍ مطرية وعواصف رعدية

أربيل (كوردستان 24)- من المتوقّع أن تتعرض مناطق مختلفة من إقليم كوردستان لهطولاتٍ مطرية وعواصف رعدية خلال الاسبوع الجاري.

وقالت مديرية الأرصاد الجوية والزلزالية في إقليم كوردستان، إن السحب ستغطي سماء الإقليم، مع وجود فرص لهطول أمطار في مناطق متفرّقة اليوم الاثنين.

وأفادت المديرية باحتمال هطول أمطارٍ غزيرة مترافقة مع عواصف رعدية على الأجزاء الشرقية من المنطقة مساءً.

وأشارت إلى توقّعات بانخفاض درجات الحرارة بمقدار 4 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الجبلية وفي الشمال الغربي ومحافظة دهوك.

إلى ذلك، نوّهت مديرية الأرصاد الجوية إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى بعد غدٍ الأربعاء، مع هطولات مطرية في مختلف مناطق الإقليم.

وفيما يأتي أعلى درجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة:

أربيل: 19 درجة مئوية

السليمانية: 20 درجة مئوية

دهوك: 18 درجة مئوية

كركوك: 23 درجة مئوية

حلبجة: 23 درجة مئوية

زاخو: 19 درجة مئوية

سوران: 15 درجة مئوية

كرميان: 26 درجة مئوية