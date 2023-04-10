سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يستقبل قائد القوات الإيطاليّة في العراق والإقليم

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رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه بقائد القوات الإيطالية
رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال لقائه بقائد القوات الإيطالية
کوردستان مسرور بارزاني إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، قائد القوات الإيطالية في العراق وإقليم كوردستان الكولونيل دانييلي بيزاني، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه.

وفي الاجتماع، الذي حضره الكولونيل ستيفانو سلفادوري، القائد الجديد للقوات الإيطالية في العراق وإقليم كوردستان، شكر رئيس الحكومة إيطاليا على ما تقدمه من دعم ومساندة إلى إقليم كوردستان.

معرباً عن تمنياته للقائد السابق بالتوفيق والنجاح في مهمته المستقبلية، كما هنأ القائد الجديد للقوات الإيطالية في العراق والإقليم على تسنم عمله.

وشهد المحور الرئيسي للاجتماع، التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا، فضلاً عن مناقشة الإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

وجدد الوفد العسكري الإيطالي التزام بلاده والتحالف الدولي في دعم قوات البيشمركة، لا سيّما في مجال التدريب.

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