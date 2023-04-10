بعد أن مرَّ بـ 19 دولة على دراجته.. شابٌ بريطاني يصل أربيل في رحلةٍ حول العالم

أربيل (كوردستان 24)- وصل الدرّاج البريطاني "أليكس"، إلى أربيل بعد أن قطع مسافة 11 ألف كيلو متراً وجال 19 دولة، في رحلةٍ حول العالم على دراجته الهوائية.

ويخطّط "أليكس" للبقاء في أربيل عدة أيام يزور خلالها المواقع والأماكن الثقافية، والتجول مع راكبي الدراجات الهوائية في شوارع المدينة، قبل التوجّه إلى السليمانية.

ويرغب الشاب البريطاني (19 عاماً)، بزيارة جميع دول العالم على دراجته، حيث من المقرّر أن يسافر من إقليم كوردستان إلى إيران ومن هناك إلى دولٍ آسيوية.

ويؤكّد "أليكس" أن أحد أسباب رحلته بهذه الطريقة "هو زيادة الوعي بركوب الدراجات الهوائية والتمتّع بها وممارسة هذه الرياضة".

ويقول في تصريحٍ لـ كوردستان24: "أعتقد أن هذا سينشر الوعي بركوب الدراجات ويمكنني تشجيع الأشخاص في البلدان الأخرى الذين يرغبون ركوبها، ولأغراض التسلية، هناك الكثير من المرح".

ومن المتوقّع أن تستمر رحلة الشاب البريطاني عاماً كاملاً، وفق ما يخطط له، ويقول: "ليس لدي وجهة محددة وأريد أن أتجول حول العالم، لأنه لم يسبق لأحد أن قام بذلك على متن الدراجة".

وسبق لعديد من راكبي الدراجات الهوائية أن زاروا إقليم كوردستان، لكن ما يميز رحلة أليكس عن سابقاتها، هو شكل دراجته الكبيرة التي يبلغ ارتفاعها نحو مترين.