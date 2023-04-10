الثقافة النيابية تعلن المضي في تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة الثقافة في البرلمان العراقي، أنها ماضية في تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي، لحلّ جميع معضلاتها.

وبحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب، مواد وفقرات القانون رقم 26 لسنة 2015 المعدل، للخروج برؤية ناضجة وموحدة لقانونٍ رصين يعمل على إنجاح الشبكة مستقبلاً.

وخلال استضافة مستشار شؤون التشريع في مجلس النواب علي الدليمي، أكدت النائب الأول لرئيس اللجنة، عزم الأخيرة "على تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي بما يتلاءم والمرحلتين الراهنة والمستقبلية".

مشيرةً إلى أن التعديل الذي أرسلته الحكومة "لم يتضمن جميع الثغرات والفقرات المراد تعديلها، وأن اللجنة ستمضي بالتعديلات التي ترفع من شأن الشبكة وتحل جميع المعضلات التي تعاني منها".

وأوضحت أن "هناك توجهاً لتحديد الوصف الوظيفي لمجلس الأمناء ورئيس الشبكة، فضلاً عن معالجة بعض المواد والفقرات التي لها مدلولات عامة غير واضحة ومحددة".

وقالت: "ستنظر اللجنة إلى آراء المتخصصين من الجهات الإعلامية والصحفية لتضمينها في القانون، خصوصاً تلك التي تعمل على فصل الصلاحيات بين السلطتين المتمثلتين بمجلس الأمناء وإدارة الشبكة التنفيذية وإيلاء المناصب في مديريات الشبكة لمستحقيها وفق القانون والمحددات التي تشمل الخبرة والشهادة والتشكرات والعقوبات".