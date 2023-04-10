محافظ السليمانية: أي استهداف يطال أراضي إقليم كوردستان هو استهداف لأراضي العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، اليوم الإثنين، أن أي استهداف يطال أراضي إقليم كوردستان هو استهداف على أراضي العراق.

ووصل وفدٌ من مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين 10 نيسان أبريل 2023، إلى مطار السليمانية الدولي، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع عباس الزاملي، للتحقيق في حادثة استهداف المطار.

وبشأن زيارة الوفد قال محافظ السليمانية هفال أبو بكر في مؤتمر صحفي، إن "وفد مجلس النواب العراقي قدم إلى محافظة السليمانية لإجراء التحقيق والبحث في مسألتين".

وأضاف أن "المسألة الأولى مرتبطة بتعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي، وإغلاق تركيا أجوائها الجوية لرحلات الذهاب والإياب من وإلى المطار، والثانية الاستهداف الذي طال مطار السليمانية الدولي قبل عدة أيام".

وأكد هفال أبو بكر أن "الهدف من زيارة وفد الحكومة العراقية برئاسة قاسم الأعرجي، ووفد مجلس النواب برئاسة عباس الزاملي، كان للتحقيق عن قرب في ملابسات الحادثة".

وأشار إلى أن "الوفدان أرادا أن يكونا جزءاً من الحل، وللحيلولة دون استهداف مطار السليمانية مرة أخرى، وعدم تعليق الرحلات الجوية من وإلى المطار".

وشدد على أن "أي استهداف يطال أراضي إقليم كوردستان هو استهداف على أراضي العراق".

وفي السابع من أبريل نيسان الجاري، استُهدِف موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بمحيط مطار السليمانية، خلال لقائه بعسكريين أمريكيين، قالت وسائل إعلام محلية إنه هجومٌ تركي.

وقالت القوات الديمقراطية في بيانٍ لها عقب الحادثة، إن عبدي كان متواجداً في المطار لحظة الهجوم الذي لم تعلق عليه تركيا حتى الآن.

في وقت قالت مديرية مطار السليمانية، إن انفجاراً وقع قرب سياج المطار تسبب باندلاع حريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن مندلاوي، دعا عبر تغريدة على تويتر، لجنة الأمن والدفاع إلى "تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم وتقديم تقريرها على الفور، لاتخاذ إجراءات من شأنها حماية سيادة العراق وشعبه من أي اعتداء".

من جانبه، توجّه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى محافظة السليمانية، بإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، للوقوف على ملابسات حادثة المطار.

وقال الأعرجي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه استمع لتفاصيل الحادثة من عدة شهور، مؤكّداً أن الحكومة العراقية تعارض انتهاك سيادة البلاد.