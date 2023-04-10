العمليات المشتركة: لا توجد للتحالف الدولي أي ضربات جوية ضد داعش في العراق

أربيل (كوردستان24)- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش يعاني من ضغط كبير، وقدراته المادية والإدارية والقتالية أصبحت مجردة، وفيما أعلنت قرب دخول طائرات "تي 50"، الخدمة في العراق، أشارت إلى عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد داعش في البلاد حالياً.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية"، مبيناً أن "الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف قام بتجريد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية".

وأضاف الخفاجي: "تمكَّنّا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها"، مشيراً إلى أن "العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمه من التواجد أو القيام بأي عملية".

وأكد، أن "جميع العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أي ضربات حالياً"، لافتاً إلى أن "طائرات "تي 50"، ستدخل الخدمة قريباً، لاسيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين".