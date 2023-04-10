سیاسة

العمليات المشتركة: لا توجد للتحالف الدولي أي ضربات جوية ضد داعش في العراق

author_image سوار أحمد
العراق داعش العمليات المشتركة المقاتلات التحالف الدولي

أربيل (كوردستان24)- أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، أن تنظيم داعش يعاني من ضغط كبير، وقدراته المادية والإدارية والقتالية أصبحت مجردة، وفيما أعلنت قرب دخول طائرات "تي 50"، الخدمة في العراق، أشارت إلى عدم وجود أي ضربات جوية للتحالف الدولي ضد داعش في البلاد حالياً.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عصابات داعش الإرهابية، تعاني من ضغط كبير من قبل القوات الأمنية"، مبيناً أن "الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف قام بتجريد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية".

وأضاف الخفاجي: "تمكَّنّا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها"، مشيراً إلى أن "العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمه من التواجد أو القيام بأي عملية".

وأكد، أن "جميع العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أي ضربات حالياً"، لافتاً إلى أن "طائرات "تي 50"، ستدخل الخدمة قريباً، لاسيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف