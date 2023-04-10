أسايش دهوك تصدر توضيحاً بشأن سقوط طائرة مسيرة في المحافظة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت القوات الأمنية في دهوك (الأسايش)، اليوم الإثنين 10 نيسان أبريل 2023، أن الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بسقوط طائرة مسيرة في حدود المحافظة قديمة.

وقال مصدر من أسايش دهوك لكوردستان 24، إن "الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بسقوط طائرة مسيرة في قرية بوتيا في حدود محافظة دهوك قديمة، وليس هناك أي آثار للطائرة في القرية".

وللتعرف أكثر على ملابسات هذه الحادثة زار مراسل كوردستان 24 ماهر شنكالي قرية بوتيا، وقال: "قبل ثلاثة أيام عُثِرَ على طائرة مسيرة من قِبل عدد من الفلاحين في القرية"، مشيراً إلى "أنها كانت قديمة ومفخخة، لكنها لم تنفجر".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن "الأجهزة الأمنية في المحافظة فتحت تحقيقاً في الحادثة، لمعرفة أسباب سقوطها".

وشدد مراسلنا على أن "الأوضاع في قرية بوتيا طبيعية، والإشاعات التي تتحدث عن مغادرة السكان للقرية غير صحيحة".

وفي وقت سابق، أفادت قوات سوريا الديمقراطية، بمقتل تسعة من مقاتليها، بسبب تحطم مروحيتين كانتا تقلّهم في حدود محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها، إن حادثة سقوط الحوامتين وقعت مـساء الـ 15 من آذار مارس 2023، "بسبب الـظروف الجوية السيئة".

والموقع الذي سقطت فيه المروحيتان منطقة حدودية، وتم إخلاء العديد من تلك المناطق بسبب الصراع الدائر بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.