محافظة أربيل: الفرق المختصة على أهبة الإستعداد لمنع السيول والفيضانات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل اليوم الاثنين 10 نيسان ابريل 2023، ان كافة المؤسسات والجهات والفرق المختصة، على أهبة الإستعداد لحماية المواطنين ومنع السيول والفيضانات في المحافظة.

وعُقد اليوم اجتماع في مبنى محافظة أربيل، بإشراف المحافظ أوميد خوشناو، وبحضور كافة الجهات المختصة، لبحث استعدادات منع الفيضانات وتقليل المخاطر والأضرار.

وخلال الفترة الماضية عملت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية، على تنظيف وتسليك شبكات الصرف الصحي، وإزالة كافة العوائق أمامها وترميم وملئ كافة المناطق التي تتجمع فيها المياه، وفق ما أفادت المحافظة في بيان.

وأكد البيان أنه خلال 72 ساعة المقبلة، فإن غرفة عمليات أربيل وكافة البلديات وفرق الدفاع المدني والري والصحة والشرطة والقوات الأمنية، ستكون على أهبة الإستعداد لضمان سلامة المواطنين.

وأشار بيان المحافظة، الى أنه خلال العام الماضي وبتوجيه مباشر من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تم تنفيذ عدد من المشاريع لحل مشكلة الفيضانات والسيول.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.