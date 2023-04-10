محافظة عراقية تسجّل 20 إصابة بالحمى النزفية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المستشفى البيطري في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن تسجيل عشرين إصابة بمرض الحمى النزفية بين المواطنين في المحافظة.

وقال مدير المستشفى البيطري في كربلاء المقدسة وسام الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مرض الحمى النزفية من الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الحيوان الى الإنسان أو من الإنسان الى إنسان أخر"، مبيّناً أن "نوعاً من القراد يسمى الهايلومتك هو مستودع للفايروس المسبب لهذا المرض".

وأضاف الجابري، أن "مرض الحمى النزفية سجل لأول مرة في العراق في سبعينيات القرن الماضي ولم تسجل أي حالة أخرى منذ ذلك الزمن ولكنها بدأت بالانتشار أواخر العام الماضي لاسيما في جنوب العراق ومنها الى محافظات الوسط والشمال عن طريق نقل الحيوانات".

وأكد أن "كربلاء المقدسة سجلت عشرين إصابة بمرض الحمى النزفية أكثرها لأشخاص وافدين من محافظات مجاورة لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية والأهلية التي تتميز بها محافظة كربلاء فضلاً عن وجود ملاكات طبية متخصصة في هذا المجال".

وأوضح أن "الإصابات بهذا المرض أغلبها سجلت لشريحة القصابين الذين يتعاملون مع دماء المواشي ولا يلتزمون بإجراءات السلامة إضافة الى تربية الحيوانات وذبحها في المنازل"، مشيراً الى "وقوع حالة وفاة واحدة لأحد المربين في المحافظة".

وطالب الجابري "القصابين والمربين بذبح الحيوانات في المجازر الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة عند الذبح خارج المجازر والابتعاد عن تربية المواشي والكلاب في البيوت كونها الناقل الرئيسي لهذا المرض"، داعياً "المواطنين الى عدم شراء اللحوم من الأماكن غير المختصة وغير المجازة من قبل الدوائر الصحية".