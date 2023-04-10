سیاسة

جاويش أوغلو: حزب طالباني تلقى مروحيات من فرنسا.. ومنحها لـ "الإرهابيين"

وأشار إلى أنه "ما من معلومات تفيد بامتلاك حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب لطائرات هليكوبتر".
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
ترکیا مولود جاويش أوغلو مطار السليمانية الدولي سقوط مروحية دهوك حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الإثنين، أن حزب طالباني في إشارة إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني، تلقى مروحيات من فرنسا ومنحها لـ "الإرهابيين".

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (atv) التركية، "بحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن حزب طالباني تلقى طائرات هليكوبتر من فرنسا، ومنحها للإرهابيين".

وأضاف أن "الأجواء الجوية تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فإنها على علم بهذه الرحلات الجوية".

وتابع "لطالما قلنا إن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعضاً من البلدان الأوروبية تدعم بكل الأشكال، حزب العمال الكوردستاني، ووحدات حماية الشعب"، مشيراً إلى أن "أردوغان أثناء اجتماعه مع بايدن أثبت ذلك بالأدلة والبراهين".

وأكد أن "ملخص حادثة إسقاط المروحية، هو أنها تابعة لحزب طالباني، أو لإدارة محافظة السليمانية، ولا تتبع لحزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب، بل تم تأمينها لهم من قِبل حزب طالباني".

وأشار إلى أنه "ما من معلومات تفيد بامتلاك حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب لطائرات هليكوبتر"، مضيفاً "سألنا المخابرات، هم أيضاً نفوا معلومات كهذه، وبالنتيجة، فإن الأجواء التي استخدموها هي أجواء مطار السليمانية الدولي، وهم استخدموا المطار الذي يستخدمه جميع الناس".

وشدد على أنه "لطالما قلنا وفي مختلف الاجتماعات، إن حزب العمال الكوردستاني بات يهيمن على السليمانية وتحديداً على حزب طالباني، فضلاً عن أنه دخل في النقاط الاستراتيجية والمطارات".

ولفت إلى "أنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى أربيل، لذلك حاولوا إضعافها بمختلف الطرق، لكنني أستطيع أن أجزم أن حزب العمال الكوردستاني بات يهيمن على كل ما هو موجود في السليمانية، ولذلك أغلقنا أجواءنا أمام جميع الرحلات القادمة من هناك".

وقال جاويش أوغلو، "عندما نتحدث إلى بعض الأعضاء الموجودين في الاتحاد الوطني الكوردستاني، فإنهم يقولون بأن حزب العمال الكوردستاني بات يسيطر على جميع مفاصل الحزب".

وأضاف أن "هذه مشكلة جدية، وينبغي عليهم معرفة أننا سنستهدف الإرهابيين، سواء كانوا في سوريا أو قنديل أو سنجار أو السليمانية أو أي مكان آخر، وهذا لن يكون ذريعة لهروبهم".

وأشار إلى أن "عملياتنا العسكرية ستتواصل، وسندعو العراق للتعاون معنا، للقيام بعمليات مشتركة".

وتابع أن "العراق لم يستطع تطبيق اتفاقية سنجار، لأن الحشد الشعبي يمنع تنفيذها"، مضيفاً "يوجد الآن رأي لتطبيق الاتفاقية، وتنظيف تلك المنطقة".

وأعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من مطار السليمانية الدولي والمتجهة إليه بإقليم كوردستان، اعتباراً من 3 نيسان أبريل الجاري.

ومنعت أنقرة يوم الخميس الماضي، رحلات جوية قادمة من ألمانيا، من استخدام أجوائها للوصول إلى مطار السليمانية الدولي.

وتقول تركيا إن السبب الكامن وراء القرار هو زيادة نشاط حزب العمال الكوردستاني وتسلله نحو المطار، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة الرحلات الجوية، وفق تعبير المسؤولين الأتراك.

ولفت متحدث الخارجية التركية إلى أن القرار سيسري لغاية 3 تموز يوليو المقبل، ومن ثم سيتم إعادة النظر فيه عقب متابعة وتقييم التطورات عن كثب.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف