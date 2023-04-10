"النواب العراقي" تصدر توضيحاً بخصوص حادثة الاعتداء على مطار السليمانية الدولي

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، توضحياً بخصوص حادثة الاعتداء على مطار السليمانية الدولي.

وقال المجلس في بيان تلقته كوردستان 24، إن "رئاسة مجلس النواب بصدد التحقق من حادثة الاعتداء على مطار السليمانية الدولي".

وأضاف البيان أنه "بعد جمع المعلومات والوقوف على الحيثيات والتفاصيل، سيتم تشكيل لجنة نيابية من اللجان المعنية وفق إجراءات المادة 35 رابعاً من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأكد أن "زيارة رئيس وأعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى مطار السليمانية، هي فقط زيارة ميدانية تفقدية لمكان الحادث".

ووصل وفدٌ من مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، إلى مطار السليمانية، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع عباس الزاملي، وزعيم حركة الفتح.

وأتت هذه الزيارة للتحقيق في حادثة استهداف مسيّرات تركية محيط مطار السليمانية الدولي خلال تواجد قائد قوات سوريا الديمقراطية برفقة عدد من العسكريين الأمريكيين في المطار.

وفي السابع من أبريل نيسان الجاري، استُهدِف موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بمحيط مطار السليمانية، خلال لقائه بعسكريين أمريكيين، قالت وسائل إعلام محلية إنه هجومٌ تركي.

وقالت القوات الديمقراطية في بيان لها عقب الحادثة، إن عبدي كان متواجداً في المطار لحظة الهجوم الذي لم تعلق عليه تركيا حتى الآن.

في وقت قالت مديرية مطار السليمانية، إن انفجاراً وقع قرب سياج المطار تسبب باندلاع حريق، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن مندلاوي، دعا عبر تغريدة على تويتر، لجنة الأمن والدفاع إلى "تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم وتقديم تقريرها على الفور، لاتخاذ إجراءات من شأنها حماية سيادة العراق وشعبه من أي اعتداء".

من جانبه، توجّه مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي إلى محافظة السليمانية، بإيعاز من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، للوقوف على ملابسات حادثة المطار.

وقال الأعرجي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه استمع لتفاصيل الحادثة من عدة شهور، مؤكّداً أن الحكومة العراقية تعارض انتهاك سيادة البلاد.