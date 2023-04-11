أمن

الولايات المتحدة تنهي حالة الطوارئ الصحية في البلاد بشأن كورونا

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الولايات المتحدة تدير ظهرها رسمياً الآن للوباء العالمي
الولايات المتحدة تدير ظهرها رسمياً الآن للوباء العالمي
العالم كورونا الولايات المتحدة بايدن

أربيل (كوردستان 24)- أنهت الولايات المتحدة بشكلٍ رسمي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، بعد أن أعلنتها لأكثر من 3 سنوات بسبب وباء كورونا.

وكانت واشنطن وفّرت على مدار تلك السنوات الثلاث، دعماً استثنائياً للنظام الصحي في بلد سجّل أكثر من مليون وفاة بسبب كوفيد19. 

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقّع على قانون أقره الكونغرس في وقت سابق "ينهي حالة الطوارئ الوطنية المتعلّقة بوباء كوفيد-19". 

ويضع هذا القرار حداً للتمويلات السخية لاختبارات كوفيد واللقاحات وإجراءات طارئة أخرى، في محاولة لتحرير أكبر اقتصاد في العالم من قبضة الوباء العالمي، بحسب فرانس برس.

ومع انتهاء مفاعيل حالة الطوارىء تجد الإدارة الأميركية نفسها مجبرة على تبني آلية قانونية جديدة في حال أرادت تجنّب ضرر سياسي محتمل قد ينتج عن التدفقات الجديدة للمهاجرين وطالبي اللجوء.

ورغم أن الولايات المتحدة تدير ظهرها رسمياً الآن للوباء العالمي، إلا أن إدارة بايدن أعلنت أنها تعمل على لقاح من الجيل التالي وإجراءات أخرى لمكافحة أي متحور مستقبلي من كوفيد.

وأضافت "مشروع +نكست جين+ سيسرّع ويبسط التطور السريع للجيل القادم من اللقاحات والعلاجات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وأشارت إلى أنه يتوفر تمويل بنحو 5 مليارات دولار "للمساعدة في تعزيز التقدم العلمي" و"تجاوز التطور السريع للفيروس الذي يسبب كوفيد-19".

 

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