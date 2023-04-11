أمن

"العمليات المشتركة" تؤكّد توقّف ضربات التحالف ضد داعش في العراق مؤقّتاً

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مقاتلة عراقية (وكالات)
مقاتلة عراقية (وكالات)
العراق داعش العمليات المشتركة تحسين الخفاجي

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت قيادة العمليات المشتركة في العراق على عدم وجود أية ضربات جوية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد حالياً.

مؤكّدة في الوقت ذاته، أن عناصر التنظيم "تعاني من ضغط كبير، وقدراتها المادية والإدارية والقتالية أصبحت مجردة".

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، إن "الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مع خلية الاستهداف جرّد العصابات من القدرات المادية أو الإدارية وحتى القتالية".

وأضاف: "تمكَّنّا من مطاردة العصابات وضرب أعقد المناطق الجغرافية التي تتواجد فيها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار إلى أن "العصابات الإرهابية ما زالت تحاول إعادة نشاطها في بعض المناطق، إلا أن ضغط القوات الأمنية حرمتها من التواجد أو القيام بأية عملية".

في غضون ذلك، لفت الخفاجي إلى أن "جميع العمليات التي تنفّذها القوات الأمنية تتم عبر سلاح القوة الجوية وطيران الجيش من خلال طائرات F16 وL159، ولا توجد للتحالف الدولي أية ضربات حالياً".

منوّهاً في الوقت ذاته، إلى أن "طائرات T50 ستدخل الخدمة قريباً، لاسيما أنها تحمل إمكانيات وقدرات عاليتين".

 

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