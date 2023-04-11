تركيا تتعهّد بإعادة النظر في تسهيل إجراءات تجديد إقامات العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- تعهّد وكيل وزير الداخليَّة التركيّ، طيب صبري أرديل، بإعادة النظر في تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتجديد إقامات العراقييّن في تركيا.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمع "أرديل"، اليوم الثلاثاء، بوكيل وزارة الخارجيَّة العراقية لشؤون التخطيط السياسيّ هشام العلوي.

وبحث الجانبان خلال لقائهما بمقر الداخلية التركية بأنقرة، سبل تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، فضلاً عن الجُهُود الدوليَّة المُشترَكة لمُكافحة الإرهاب.

وأكّد العلوي على "عمق العلاقات الثنائيَّة التي تربط العراق وتركيا، والمصالح الكثيرة التي تجمع الشعبين الصديقين".

موضّحاً في الوقت ذاته، أن "الحكومة الجديدة حريصة على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار كافة، ولاسيّما تركيا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال: "العلاقات اليوم بين دول العالم تقوم على أساس تفعيل المصالح المُشترَكة، ومُواجَهة التحديات المُشترَكة، وتعزيز الروابط الاجتماعيَّة بين الشُعُوب".

كذلك "العمل من أجل ضمان الاستقرار الإقليميّ كمقدمة لتحقيق التنميَّة والتكامل الاقتصاديّ في البلدين الجارين"، وفق العلوي.

في غضون ذلك، أشار وكيل الخارجية العراقية إلى "بعض المشاكل التي تواجه المواطنين العراقييّن المقيمين في الجُمْهُوريَّة التركيَّة".

داعياً الجانب التركيّ إلى "تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح سمات دخول المواطنين العراقييّن الراغبين في زيارة تركيا، وإجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم".

من جانبه، أكّد وكيل وزير الداخلية التركي أنَّ "من ثوابت سياستنا الخارجيَّة إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه في العديد من المجالات".

كذلك "المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتيّة في المدن العراقيَّة، وتنمية القطاعات الحيويَّة المهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة".

وفي ختام حديثه، تعهّد "أرديل" بإعادة النظر "في تسهيل إجراءات منح سمات دخول وتجديد إقامات العراقييّن".

وكان قد حضر اللقاء، سفير العراق ماجد اللجماويّ، ورئيس الدائرة القنصليَّة أحمد أمين، ورئيس دائرة الدول المجاورة محمد سلمان.