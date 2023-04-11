حكومة كوردستان تُنفّذ نحو 800 مشروع في أربيل خلال العام الماضي

أربيل (كوردستان 24)- نفّذت التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان خلال العام الماضي، نحو 800 مشروع خدمي في أربيل وضواحيها.

في وقتٍ لا يزال العمل جارياً في مشروع توسعة نفق (بيرمام- شقلاة) وتجهير الطريق المزدوج فيه، والذي يربط بناحية "كوري".

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة أربيل، كنعان خيلاني، "تنفيذ المشاريع لا يخلو من المشاكل والمعوّقات".

وتابع في حديثٍ لـ كوردستان 24، "لقد شارك نائب المحافظ في اجتماع المجلس واستعرض خططاُ لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع، ورفع ميزانية بعضها إلى وزارة المالية".

من جانبه، قال نائب محافظ أربيل "مسعود كارش"، إنه من المقرر "تنفيذ مشاريع خدمية أخرى خلال العام الجاري، ورُفِعت بعضها إلى وزارة المالية".

وأضاف: "نُفِّذت بعض المشاريع بالاعتماد على ميزانية تنمية المحافظات، كما نُفّذ 83 مشروعاً اعتماداً على إيرادات بلدية أربيل".

وأشار "كارش"، إلى أنه بحسب تقديرات محافظة أربيل، فإن الميزانية تبلغ هذا العام نحو 700 مليار دينار".

وبخصوص المشاريع المنفّذة، فقد تم بناء نحو 20 رطلاً من امتصاص المياه، ومشروع معالجة خط أنابيب المياه "إفراز"، كذلك إنجاز طرق اسفلتية في 32 حي بأربيل والعديد من المشاريع الأخرى.