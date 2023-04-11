رسمياً.. الشروع بتطبيق غرامة المليار ونصف المليار دولارعلى تركيا وتسليمها لبغداد

أربيل (كوردستان 24 ) - كشفت شبكة "اوف شور اليرت" الامريكية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم طلب رسمي من وزارة النفط الى المحكمة الفدرالية الامريكية لتنفيذ الحكم الصادر بحق تركيا، واجبارها على دفع الغرامة التي قدرت بمليار ونصف المليار دولار امريكي.

وقالت الشبكة في تقرير تابعته كوردستان 24 ، إن "السلطات العراقية شرعت بتنفيذ الحكم القضائي الذي صدر ضد انقرة الشهر الماضي وتضمن حكما بفرض غرامة مالية نتيجة لتصديرها النفط من إقليم كوردستان العراق دون موافقة بغداد".

وأكدت أن "الإجراءات الرسمية تضمنت الان دعوى من وزارة النفط العراقية ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية لدى المحكمة الفدرالية الامريكية بهدف اجبار انقرة على دفع الغرامة"، بحسب وصفها.

وفي وقت سابق طلبت تركيا من العراق إعادة التفاوض على شروط الدفع المالي لتصدير النفط من كوردستان العراق عبر موانئها عقب التوافق بين بغداد واربيل على إعادة ضخ النفط من الإقليم الى السوق العالمي، بحسب ما بينت شبكة "بلومبيرغ" الأسبوع الماضي.