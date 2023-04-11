الأنواء: البلاد مقبل على حالة مطرية خلال الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- حدّدت هيئة الأنواء الجوية يوم الثلاثاء 11 نيسان ابريل 2023، بدء الحالة المطرية وانتهائها، حيث توقّعت بدء أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون غزيرة الشدة ليلاً وحدوث عواصف رعدية أحياناً يوم غد الأربعاء.

وذكرت الهيئة، في بيان، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، تكون غزيرة الشدة ليلاً وحدوث عواصف رعدية أحياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، تكون غزيرة ليلاً، وحدوث عواصف رعدية أحياناً، مع تساقط الحالوب في بعض الأماكن منها، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون غزيرة ليلاً في أقسامها الشرقية، وحدوث عواصف رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة، فستنخفض عدة درجات في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، إلى غائم مع زخات مطر متوسطة الشدة، خاصة في الأقسام الشرقية، وفرصة لحدوث عواصف رعدية، فيها يتحسن تدريجياً بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً، مصحوباً بتساقط أمطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، مصحوباً بتساقط زخات مطر خفيفة، وحدوث عواصف رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل، في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً الى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".